Новым директором Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану назначена Кандис Макдиган (Candice McDeigan), передает АПА.

Как сообщили в АБР, бывший руководитель банка по Азербайджану Нариман Манапбеков исполнял свои обязанности до конца 2020 года, а с начала этого года на эту должность была назначена Макдиган. До этого (в 2016-2020 годах) она занимала должность директора АБР по Кыргызстану.

Бывший руководитель банка по Азербайджану Манапбеков занимал должность главы представительства АБР в Азербайджане с 2016 года, в ноябре стал руководителем банка по Казахстану.

Minval.az