Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналисткой Наилёй Аскер-заде рассказал о своём отношении к лидерам ряда государств. В частности, он высказался по поводу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Национального лидера РФ Лукашенко назвал своим другом. К Зеленскому у белорусского президента подобных чувств нет. Он подчеркнул, что не держит на украинского лидера зла, но «с колена» здороваться Лукашенко бы с ним не стал.

Кроме того, политик сообщил об отношениях с США.

Мы хотим и будем выстраивать отношения с Вашингтоном, — цитирует журналистка президента в своём Telegram-канале.

Minval.az