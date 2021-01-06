6 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, посвященное итогам 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
6 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, посвященное итогам 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/01/06 16:15
Раздел: Азербайджан
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