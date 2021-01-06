Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продолжит требовать возвращения иконы, подаренной председателем президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, российские дипломаты «открестились» от реликвии. При этом председатель президиума БиГ якобы продолжает лгать, считая, что Украина не просила возвратить им православную икону. «Но господин Додик продолжает врать. Украина и дальше требует возвращения иконы», — подчеркнул Кулеба.

Minval.az