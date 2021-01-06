В Минске произошли очередные задержания. Как пишет TUT.BY, силовики требовали показать документы и забирали людей. Всего задержали 15 человек.

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на задержания и призвала остановить государственный террор в стране:

«Головорезы Лукашенко нападают на минчан в их собственных кварталах. Они угрожают им оружием. Пример беспредела в Беларуси — один из многих. Мы должны остановить государственный террор в Беларуси. Каждый день люди страдают от режима. Мы не хотим, чтобы больше убивали людей».

Minval.az