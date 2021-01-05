Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением на пост министра культуры.
Информацию распространила пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением на пост министра культуры.
Информацию распространила пресс-служба президента.
Дата: 2021/01/05 16:11
Раздел: Азербайджан
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