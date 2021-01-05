Президент Армении Армен Саркисян вчера отбыл в Ливан, где отметит рождественские праздники. Об этом сообщает Telegram-канал «Дежавю».

«Президент отбыл на личном самолете богатого британского предпринимателя армянского происхождения Ваче Манукяна. Саркисян намерен провести рождественские праздники на вилле Ваче Манукяна, которая находится в известном ливанском туристическом поселке Факра. С ними свой отдых проведет и известный певец Элтон Джон. Информация о визите президента Армении в Ливан и торжества по случаю рождественских праздников в кругу Элтона Джона считается личной и держится в секрете от общества»,- пишет Telegram-канал «Дежавю».

Minval.az