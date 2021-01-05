Армяне теряются в потерях: число убитых в недавней войне армянских военнослужащих близится к 7000, констатируют эксперты.
Армяне теряются в потерях: число убитых в недавней войне армянских военнослужащих близится к 7000, констатируют эксперты.
Дата: 2021/01/05 15:33
Раздел: Бывший СССР
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