Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сталкивался с серьезной критикой президента Владимира Путина, и признался, что в таких случаях «жить сразу не хочется», это бывает очень жестко.

«Я сталкивался с серьезной критикой президента», — заявил Песков в интервью «Соловьев Live» на YouTube-канале в ответ на вопрос о том, часто ли он стоял на грани увольнения, передает РИА Новости.

На просьбу уточнить, действительно ли когда президент критикует, «жить сразу не хочется», и в какой форме выражается эта критика, представитель Кремля согласился: «Не хочется. Жить сразу не хочется. Бывает жестко, да».

Minval.az