Объявлена в розыск 12-летняя Ляман Шахбазова, проживающая на территории Низаминского района Баку.

4 января 2021 года под предлогом похода в магазин вышла из дома своей бабушки, проживающей в поселке Забрат Сабунчинского района, и не вернулась, сообщает пресс-служба МВД,

Согласно сообщению, когда Л.Шахбазова выходила из дома, была одета в темно-синие джинсовые брюки, черные кроссовки и розовую куртку.

Просьба ко всем кто видел Ляман Шахбазову или располагает информацией о ней сообщить в колл-центр МВД «102», а также в Управление полиции Сабунчинского района по телефонам (012) 425-02-02 и (055) 305-10-10.



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