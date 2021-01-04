Украина не смогла урезать расходы в условиях падения экономики и может столкнуться с дефолтом. Подобное развитие событий предсказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов в беседе с изданием «Главред».

«Украина шаг за шагом движется к дефолту, не желая урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов», — заявил эксперт.

Он напомнил, что ранее власти страны приняли бюджет на 2021 год с дефицитом в 5,5 процента ВВП, что значительно превышает международные нормы, установленные на уровне 3 процентов. При этом значительную часть доходов в нынешнем году Украине придется направлять на обслуживание внешних долгов — в настоящее время на это уходит до трети всех бюджетных доходов.

Суслов отметил, что Киев пытается компенсировать падение экономики за счет продажи ценных бумаг и получения кредитов у Международного валютного фонда (МВФ), однако подобные меры оказываются неэффективными. В частности, МВФ предоставляет Украине кредиты на крайне невыгодных для нее условиях. «Да, проценты по кредитам МВФ ниже рыночных, но взамен выдвигается масса требований, и, чем дольше мы сотрудничаем с МВФ, тем больше видим конкретных примеров внешнего управления украинской политикой и экономикой. Такова наша плата за огромную дыру в бюджете: на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость», — пояснил бывший министр.

По его мнению, для решения экономических проблем украинским властям следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, перейти к протекционизму в экономической политике, стимулировать развитие производственного сектора, а также разобраться с контрабандой.

В 2019 году Суслов предрекал Украине техногенную катастрофу в случае, если она утратит возможность осуществлять транзит российского газа.

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