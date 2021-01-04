«Уважаемый президент Ильхам Алиев и Мехрибан- ханум Алиева! Для меня было большой честью получить поздравление от Вас. Победу в турнире «Airthings Masters»считаю успехом азербайджанских шахмат и спорта страны в целом».

Об этом заявил гроссмейстер Теймур Раджабов, выражая признательность главе государства и первой леди за искренние поздравления с победой в онлайн-турнире «Airtings Masters», проходившего в рамках «Champions Chess Tour», сообщили в пресс-службе Шахматной федерации Азербайджана,.

Отметив, что шахматисты постоянно чувствуют внимание Азербайджанского государства, Т.Раджабов подчеркнул, что созданные условия помогают бороться за победу во всех соревнованиях.

Minval.az