Новый так называемый британский штамм коронавируса подтвердился в Грузии. Об этом журналистам на пресс-конференции в Минздраве заявил заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеванияй Паата Имнадзе.

По его словам, три образца были исследованы на новый штамм, два из которых получили отрицательный ответ, а в третьем случае был подтвержден новый штамм. Зараженный — пациент старше 50 лет, чувствующий себя хорошо и находится в изоляции.

По словам Пааты Имнадзе, биологический материал его контакта также изучается. Паата Имнадзе заявляет, человек, инфицированный новым штаммом, не был в Великобритании, однако Имнадзе не уточнил, в какую страну он путешествовал. По словам эпидемиолога, человек, зараженный новым штаммом коронавируса, уже практически выздоровел, передает портал Грузия-онлайн.

По словам Пааты Имнадзе, новый штамм не отличается от нового коронавируса по степени тяжести или летальности, хотя от существующего штамма отличается высокой степенью передачи, поэтому, по словам Имн

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