В Армении назревает продовольственный кризис, который даст о себе знать уже весной 2021 года. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил бывший премьер-министр Грант Багратян. Причина тому – «территориальные потери» Армении в результате войны в Карабахе.

«У нас может случиться голод в марте, апреле, мае. Ничего хорошего я пока не вижу. Дело в том, что у нас были серьезные территориальные потери. Мы утратили тысячи гектаров пахотных земель, пастбищ, пшеничных полей», — сказал он.

Экс-премьера также обвинил руководство ЦБ в некомпетентности, заявив, что валютные резервы Армении тают с каждым месяцем.

«В течение одного только октября ЦБ выбросил на ветер 500 миллионов долларов», — заявил он.

Minval.az