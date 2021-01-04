Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении юридического лица публичного права «Фонд возрождения Карабаха».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, с целью обеспечения достойной жизни на освобожденных от оккупации территориях, проведения строительно-реставрационных и благоустроительных работ во всех сферах, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния создано публичное юридическое лицо «Фонд возрождения Карабаха».

Ильхам Алиев также подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета «Фонда возрождения Карабаха».

согласно распоряжению, утвержден следующий состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха:

Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджанской Республики

Мухтар Бабаев — министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Ровшан Рзаев — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Турал Гянджалиев – председатель Общественного объединения азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Фатма Йылдырым — депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Фархад Бадалбейли — ректор Бакинской музыкальной Академии

Адалат Мурадов — ректор Азербайджанского государственного экономического университета

Кямал Абдулла — ректор Азербайджанского университета языков

Алим Гасымов-Народный артист Азербайджанской Республики.

Minval.az