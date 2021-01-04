Военнослужащие российского миротворческого континента в Карабахе выполняют задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня на наблюдательных постах оборудованных современными фортификационными сооружениями и модулями для комфортного проживания.

Наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, а также по всей линии соприкосновения враждующих сторон.

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