В Службе внешней разведки (СВР) Украины предупреждают о возможном вторжении Вооруженных сил России в Херсонскую область ради решения проблемы водоснабжения Крыма. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СВР напомнили, что до оккупации Крыма со стороны России 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала материковая часть Украины. «Потенциально Вооруженные силы Российский Федерации могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала», — передает Лента.ру.

По мнению ведомства, Москва превратила Крым в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия. В украинской СВР допускают, что в будущем активность России в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом украинских территорий.

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