Свердловская газета «Березовский рабочий» на своих страницах вместо телепрограммы канала «Россия 1» опубликовала обращенный к россиянам совет смотреть меньше передач Владимира Соловьева. Внимание на это обратило издание «Подъем».

Как отмечается, соответствующий номер газеты вышел 29 декабря 2020 года. «Поставщик не предоставил программу телеканала «Россия 1». Что ж, может, это к лучшему. Поменьше Соловьева — здоровее сон!» — говорилось в тексте, размещенном в колонке, которая изначально была выделена под телепрограмму.

Главный редактор «Березовского рабочего» Сергей Стуков пояснил «Подъему», что намеренно разместил в издании подобное обращение, поскольку так и не дождался от «России 1» необходимых данных, а типография грозилась отказаться печатать весь тираж. «Текст придумал я в 2 часа ночи, когда типография грозилась не напечатать газету, если я немедленно ее не сдам», — отметил Стуков.



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