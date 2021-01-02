Президент Украины Владимир Зеленский готовится отправиться в турне по странам Азии во второй половине 2021 года. Планируется посещение главой державы Кореи, Вьетнама, Таиланда и Сингапура, пишет Зеркало недели со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовкву.

«Работаем над организацией азиатского турне Президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре — это и будут основные направления упомянутого турне», — заявил Жовква. «Работаем над организацией азиатского турне Президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре — это и будут основные направления упомянутого турне», — заявил Жовква.

Он также добавил, что Украина работает над привлечением Китая к реализации отдельных инфраструктурных проектов в нашей стране.

«Полноценно должна открыться для Украины Индия — для этого есть все необходимые предпосылки», — подчеркнул замглавы ОП

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