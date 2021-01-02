Президент Украины Владимир Зеленский готовится отправиться в турне по странам Азии во второй половине 2021 года. Планируется посещение главой державы Кореи, Вьетнама, Таиланда и Сингапура, пишет Зеркало недели со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовкву.
Он также добавил, что Украина работает над привлечением Китая к реализации отдельных инфраструктурных проектов в нашей стране.
«Полноценно должна открыться для Украины Индия — для этого есть все необходимые предпосылки», — подчеркнул замглавы ОП