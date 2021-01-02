В Азербайджане выявлен еще 421 случай заражения коронавирусом, 3645 человек вылечился.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
33 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлен еще 421 случай заражения коронавирусом, 3645 человек вылечился.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
33 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/01/02 17:04
Раздел: Азербайджан
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