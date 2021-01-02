Актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался на 81-м году жизни, сообщила его дочь Ирина Коренева.

«Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом», — отметила она.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Помимо актерской деятельности в театрах и кино, он был педагогом. Во время обучения на последнем курсе ГИТИС артист получил роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия», благодаря которой и стал известен.

Также актер снялся в таких картинах, как «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад и других».

Minval.az