Власти Казахстана официально отказались от смертной казни. Соответствующий закон подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Главой государства подписан «Закон о ратификации второго факультативного протокола к международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Текст закона публикуется в печати», — сообщает портал Tengrinews.kz.

С 2003 года в Казахстане был введен мораторий на смертную казнь, с тех пор в стране не зафиксирована ни одна из них.

Казахстан присоединился к Международному пакту, способствующему отказу от смертной казни. Согласно международному протоколу, у страны после отмены смертной казни останется право применять ее в военное время.

Напомним, в ноябре сообщалось, что в Казахстане стартовала процедура отмены смертной казни.

Minval.az