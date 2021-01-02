Киев хочет выстроить эффективный диалог с новой администрацией президента США и нарабатывает новую дорожную карту двусторонних отношений с Вашингтоном.

Об этом заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Мы ставим цель выстроить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе наивысшем. В повестке дня остается официальный визит президента Украины в США. Уже сейчас мы нарабатываем новую содержательную дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году. Среди важных задач — налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса ради дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины», — написал Жовква в статье для издания «Зеркало недели».

Он также сообщил, что Киев будет работать, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО, расширению и укреплению поддержки Украины в сфере безопасности. Отдельным блоком вопросов Жовква назвал новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает динамических и драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика.

Minval.az