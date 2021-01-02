Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило жильем семью участника Отечественной войны Мамеда Акперова.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Алекперов принял участие в боях за освобождение Джебраила и Губадлы. Несмотря на ранение, он продолжил сражаться. 21 октября во второй раз его ранило в боях за Губадлы.

Сейчас он продолжает лечение дома и живет вместе с отцом, получающим пенсию по инвалидности, матерью, которая работает в школе, братом и сестрой-школьницей.

Учитывая состав семьи, Минтруда решило улучшить их жилищные условия.

При поддержке социального партнера для семьи приобретена двухкомнатная квартира, оформление которой будет проведено в первые дни нового года. В скором времени семья вселится в нее.



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