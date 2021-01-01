С сегодняшнего дня в Азербайджане начат военный призыв на срочную службу. Призыв продлится почти месяц, по 30 января.

Призыв стартовал 1 января в соответствие с распоряжением, подписанным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно этому документу, на службу призываются граждане Азербайджана 2003 года рождения полных 18 лет, а также граждане в возрасте от 18 до 35 лет, не проходившие ранее срочную службу и не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

Данный военный призыв является первым после завершения Карабахской войны победой Азербайджана.

Minval.az