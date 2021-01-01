Первенец, рожденный в новом 2021 году зарегистрирован в 00:48 в роддоме №4.
Как сообщили в Управлении информатики и статистики Минздрава, первенцем в новом году стала девочка.
Малышка весит 2 кг 700 грамм, передает АПА.
Первенец, рожденный в новом 2021 году зарегистрирован в 00:48 в роддоме №4.
Как сообщили в Управлении информатики и статистики Минздрава, первенцем в новом году стала девочка.
Малышка весит 2 кг 700 грамм, передает АПА.
Дата: 2021/01/01 12:39
Раздел: Азербайджан
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