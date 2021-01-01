Первенец, рожденный в новом 2021 году зарегистрирован в 00:48 в роддоме №4.

Как сообщили в Управлении информатики и статистики Минздрава, первенцем в новом году стала девочка.

Малышка весит 2 кг 700 грамм, передает АПА.

Minval.az