Обнародован прогноз погоды на 2 января.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, 2-го января в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утренний юго-западный ветер днем сменится северным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В регионах Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Временами туман. Будет дуть западный ветер. Ночью температура воздуха составит от -1 С до +3 С, днем ​​+8 — 11 С, ночью в горах -1 — 6 С градусов мороза, днем ​​+0 — 5 С.

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