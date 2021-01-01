Многие жители Азербайджана встретили наступление Нового, 2021 года у могил шехидов, погибших в ходе Карабахской войны. Свидетельствующие об этом видеозаписи были распространены в соцсетях в первые минуты 2021 года.

Так, группа граждан в Баку пришла на Аллею почетного захоронения отдать дань памяти воинам-освободителям, погибшим за победу Азербайджана в Отечественной войне, передает «Вестник Кавказа».

За освобождение родной земли от оккупационных сил ВС Армении воевали жители всех районов Азербайджана, и в каждом районе есть шехиды, отдавшие жизни за победу. Поэтому так, у могил солдат и офицеров, встречали Новый год во всех азербайджанских городах.



Minval.az