С 1 января 2021 года в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» начнется сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) от работников государственного и нефтяного секторов, негосударственного и ненефтяного секторов, физических лиц, выполняющих работы (услуги) на основе договоров гражданско-правового характера, и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

C работодателей и работников, работающих в государственном и нефтяном секторах, будет взиматься ежемесячная плата за обязательное медицинское страхование в размере 2% от суммы до 8000 манатов ежемесячного фонда оплаты труда и в размере 0,5% от суммы свыше 8000 манатов фонда оплаты труда, передает АПА.

Minval.az