1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, будет преимущественно без осадков. Ночью местами опустится туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на полуострове и в городе ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем ​​8-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, на уровне 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80% ночью и 55-60% днем.

В регионах республики 1 января пройдет в основном без осадков. Местами ожидается туман, будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит от двух градусов мороза до трех тепла, днем 7-11 выше нуля, в горах ночью от двух до 7 градусов мороза, днем 5-10 градусов выше нуля.

Minval.az