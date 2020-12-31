Власти Азербайджана начали разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства железной дороги от Горадиза (Физулинский район) до границы с Арменией, строительство дороги займет максимум два года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая турецкую делегацию во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром.

«В ближайшие дни начнутся работы по строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, т.е. до границы с Арменией. ТЭО проекта уже готовится. Я считаю, что строительство этой железной дороги займет максимум два года», — сказал Ильхам Алиев.

По его словам, официальный Баку придает большое значение формированию коридора между Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Ильхам Алиев подчеркнул, что до открытия этой железной дороги грузы будут доставляться до Горадиза по железной дороге, а оттуда — грузовыми автомобилями.

«Это важный вопрос нашей повестки дня. Я уверен, что мы уже может начать поставки грузов из Азербайджана в Турцию через Армению и Нахчыван и в обратном направлении. Таким образом, откроется Нахчыванский коридор, о котором указано в трехстороннем заявлении от 10 ноября», — добавил президент Азербайджана (цитата по «Интерфакс).

Minval.az