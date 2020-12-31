2020 год останется в нашей памяти как год, который принес столько изменений и проблем в нашу жизнь. Это был год солидарности и поддержки во всем мире в борьбе с COVID-19.

Об этом глава делегации Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас заявил в своем поздравительном обращении к азербайджанскому народу, передает Репорт.

«Я рад, что ЕС также присоединился к этой борьбе со своей инициативой «#TeamEurope», которая поддержала страны Восточного партнерства, включая Азербайджан, в преодолении вызовов пандемии. Этот год также стал судьбоносным для Азербайджана. Хочу выразить соболезнования народу Азербайджана и, в частности, тем, кто потерял близких в борьбе с COVID-19 и в Карабахской войне. 2020 год также научил нас ценить вещи, которые мы принимаем как должное. Желаю всем здоровья, свободы передвижения и мирного неба над головой! Yeni İliniz və Həmrəylik Gününüz Mübarək!», — говорится в обращении посла.

Minval.az