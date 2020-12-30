Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил бойцов ОМОНа за то, что те не дрогнули в период массовых протестов после выборов в августе.

«Пока последний омоновец не скажет мне уходить. я буду наглухо стоять в этой стране с вами плечом к плечу», — сказал президент.
После президентских выборов в Белоруссии проходят акции протеста, участники которых считают, что победу на голосовании одержала лидер оппозиции Светлана Тихановская. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал  более 80 процентов голосов.

Minval.az