Помощник Иосифа Сталина в 1952–1953 годах и руководитель юридического управления правительства СССР в 1960–1990-х годах Владимир Некрасов скончался в возрасте 93 лет, передает Tengrinews.kz.

Об этом написал профессор Новой школы экономики Сатпаев Университета, научный сотрудник Кембриджского Центрально-Азиатского форума, Колледжа Иисуса Чокан Лаумулин.

«Владимир Иванович Некрасов, помощник (референт) Иосифа Сталина в 1952–1953 годах и руководитель юридического управления советского правительства в 1960–1990-х годах, скончался в возрасте 93 лет. Мы с ним беседовали три дня. Он давал мне интервью для моего исследования в 2013-2015 годах. Вероятно, это последний человек, который лично знал и работал со Сталиным, Берией (его кабинет находился между их кабинетами) и многих других представителей советского руководства той эпохи, включая Молотова, Маленкова, Кагановича, кроме Хрущева, Брежнева, Косыгина, Черненко, Горбачева. Каким человеком был Владимир Иванович! Мы говорили с ним часами, и это было похоже на машину времени, переносящую меня в другую, теперь совершенно другую эпоху… XX век, кажется, ушел вместе с ним в 2020 году», — пишет Чокан Лаумулин.

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