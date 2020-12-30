Депутаты, сотрудники аппарата и Управления делами Милли Меджлиса перечислили в Фонд «YAŞAT» 102 тысячи манатов.
Об этом в ходе выступления на заседании Милли Меджлиса заявила спикер Сахиба Гафарова.
Депутаты, сотрудники аппарата и Управления делами Милли Меджлиса перечислили в Фонд «YAŞAT» 102 тысячи манатов.
Об этом в ходе выступления на заседании Милли Меджлиса заявила спикер Сахиба Гафарова.
Дата: 2020/12/30 15:30
Раздел: Азербайджан
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