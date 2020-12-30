Депутаты, сотрудники аппарата и Управления делами Милли Меджлиса перечислили в Фонд «YAŞAT» 102 тысячи манатов.

Об этом в ходе выступления на заседании Милли Меджлиса заявила спикер Сахиба Гафарова.

Minval.az