В Грузии может быть начато производство военных дронов, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди».

С 2010 года в Грузии действует один военный завод — государственный военный научно-технический центр «Дельта». Производство объединяет шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и контролируется министерством обороны Грузии.

«Не использовать страну с таким потенциалом и Тбилисский авиационный завод, который находится под управлением «Дельта» — просто грех. Именно на этой базе и с помощью тех людей, которые там работают возможно начать производство дронов», — заявил Гарибашвили.

Глава Минобороны добавил, что грузинский авиазавод «был и остается одним из самых высокотехнологичных». При этом Гарибашвили указал, что конкуренция на рынке небольшая, поскольку сегодня летательные аппараты производят «всего около 20 стран мира».

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