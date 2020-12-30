Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление президенту Азербайджана, в котором выразил надежду на дальнейшее сотрудничество ради мира и безопасности в регионе.

«В поздравлении отмечено, что даже в такой непростой год сторонам удалось убедиться в прочности отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном», — сообщает пресс-служба Кремля.

«Кроме того, выражена надежда, что совместными усилиями Москва и Баку будут и впредь наращивать взаимовыгодные связи на всех направлениях», — говорится в сообщении.

Minval.az