«Если Армения будет соблюдать режим прекращения огня, с уважением относиться к территориальной целостности Азербайджана и других соседей, наши отношения могут нормализоваться».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении по итогам года, передает АПА.

Он сказал, что больше пользы от этой нормализации получат Армения и ее народ.

Напомнив, что турецкие военные находятся в Азербайджане, глава МИД подчеркнул, что в ходе визита в Сочи они обсудили с российским коллегой Сергеем Лавровым совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Чавушоглу отметил, что 30-летние дипломатические переговоры по нагорно-карабахскому конфликту не дали результатов, Азербайджан вернул свое право на поле боя.

По его словам, Турция поддержала Азербайджан не просто как брата, а как государство, на чьей стороне правда.

Министр сказал, что поддержка Турции Азербайджану будет продолжена и впредь.

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