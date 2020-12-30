Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (МАУ) на месяц перенесла возобновление прямых регулярных рейсов из Киева в Баку.

Это связано с решением властей Азербайджана продлить действие карантинных ограничений.

В частности, власти страны 25 декабря продлили ограничение на выполнение международных регулярных рейсов в Азербайджан до 31 января 2021 года. Это зафиксировано в сообщении для летного состава NOTAM A0169/20.

«Возобновление регулярных международных рейсов в Азербайджан возможно только после разрешения правительства страны с учетом эпидемиологической ситуации», – говорится в NOTAM.

Как сообщалось, ранее авиакомпания МАУ заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов из Киева в Баку с 30 декабря и открыла продажу билетов.

Minval.az