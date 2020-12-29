Российский стилист, уроженец Баку Влад Лисовец рассказал, чем запомнится Пьер Карден. Знаток мира моды отметил, что французский модельер итальянского происхождения был абсолютным новатором в своём деле, номером один в мире.

«Это был первый инновационный дизайнер, который вводил на подиум, предлагал женщинам новые ткани и формы. Он не боялся внедрять совершенно сумасшедшие идеи, и именно этим он запомнился как дизайнер. Вся его одежда и всё, что он делал, ассоциировалось с каким-то космосом, из-за этого он и войдёт в историю», — приводит его слова «Лайф».

Карден, по словам стилиста, вообще не обращал внимания на события в мире и творил, не стремясь быть рядом с людьми, создавая нечто знакомое окружающим.

«Он предлагал что-то своё. Футуристичное, дерзкое, яркое и не всегда носибельное, но точно запоминающееся!» — считает Лисовец.

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