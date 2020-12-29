Возвращение Карабаха Азербайджану заставило простить этому году абсолютно всё, заявил оперный певец Юсиф Эйвазов.

«Уходящий 2020 год для всего мира был сложным и очень тяжелым, — отметил Эйвазов. — Из-за пандемии коронавируса случилось очень много катаклизмов, и до осени этот год казался нам достаточно безысходным. Но я в лице азербайджанцев всего мира должен сказать, что, наверное, 2020 год — один из самых прекраснейших годов, которые мы пережили. Этот год решил самую главную проблему нашей страны — вернул Карабах в родную землю, в родной дом. И это событие заставило простить уходящему году абсолютно все.

Искусно выстроенная политическая борьба привела всех нас к этой победе. Я хочу пожелать своему великому народу в лице нашего дорогого президента Ильхама Гейдаровича Алиева, в лице Мехрибан ханун Алиевой (потому что самое тяжелое в этом году пришлось на их долю) процветания, счастья. Я хочу пожелать, чтобы история больше никогда не поворачивалась такими горькими страницами и событиями в нашу сторону.

Мы очень спокойный народ, мы никогда не причиняли никому вреда, мы не были захватчиками и агрессорами, мы не посягали на чужое. Тот Азербайджан, который мы имеем сегодня, существует благодаря своим ресурсам, благодаря мудрому руководству нашего правительства, благодаря наследию великого Гейдара Алиева и трудолюбию нашего народа.

Я от души желаю, чтобы каждый следующий приходящий год принес что-то прекрасное нам и нашей стране. Мы будем помнить все, что было в 2020 году, в особой степени, не забывая наших шехидов, которые погибли во имя Родины. И в новогоднюю ночь мы, конечно вспомним о них с особой грустью и печалью. Это святое. Ребята положили свои жизни ради того, чтобы мы могли сегодня говорить: мы победили, наше дело правое, мы вернули то, что нам принадлежит по праву.

Пусть процветает наш народ! Пусть процветает наша земля! Пусть процветают наши талантливые люди во всем мире! Где бы мы ни находились, долг каждого из нас — нести достойно флаг Азербайджана. Флаг, который Ильхам Алиев поднял на освобожденных территориях. Флаг, во имя которого погибли наши ребята. Эта наша главная задача.

С огромной любовью я хочу обратиться ко всем людям, которые поддерживали Азербайджан. Мы объединились и такими едиными мы, наверное, еще не были никогда. Пускай это единство не пропадает никогда и всегда будет с нами. Ведь только так мы сможем и дальше нести достойно флаг Азербайджана во имя процветания нашей страны и прекрасного будущего, которое уже сегодня видно и ощутимо. С праздником!» — приводит слова Эйвазова «Москва-Баку».

Minval.az