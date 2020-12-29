В Азербайджане предлагаются изменения в законодательство в связи с правами мужчин.

Это отражено в «Ежегодной информации органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства», которая будет впервые представлена на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

В документе предлагается вместо 14-дневного неоплачиваемого отпуска, предоставляемого мужчинам в период рождения в семье ребенка, предоставлять оплачиваемый отпуск, передает АПА.

При этом считается целесообразным привлечение мужчин и парней в сферы, где они составляют меньшинство на рынке труда, устранение влияющих на мужчин гендерных стереотипов в этих сферах.

Minval.az