Президент Владимир Зеленский во вторник, 29 декабря, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о высоких технологиях в сфере обороны, которое было принято днем ранее, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В решении СНБО отмечается, что для улучшения взаимоотношений в сфере высоких технологий (подготовка кадров, научные исследования, производство и продажа высокотехнологичной продукции), а также для ускорения перехода Украины на инновационную модель развития будет создана межведомственная комиссия. Она будет координировать деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны по комплексному развитию высоких технологий.

Также сообщается, что секретарь СНБО должен в месячный срок подать на утверждение президенту проект положения о межведомственной комиссии.

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