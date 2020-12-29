Депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян больше не является председателем парламентской комиссии по правам человека. На закрытом голосовании 78 депутатов из 84-х проголосовали за лишение ее этой должности, четверо парламентариев воздержались. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Во вторник в парламенте обсуждался вопрос о прекращении полномочий депутата от фракции «Процветающая Армения» Наиры Зограбян на посту председателя комиссии по правам человека. Было решено провести тайное голосование. Сама Зограбян 29 декабря на заседание не пришла. О своем решении она сообщила еще накануне. Однако спикер парламента Арарат Мирзоян заявил, что уведомил Зограбян в надлежащем порядке.

Дело в том, что Зограбян на своей странице в Facebook написала, что ненавидит «мусор, который привел к власти Пашиняна». После этого депутаты от фракции «Мой шаг» выступили с проектом парламентского заявления о смещении Зограбян с должности председателя парламентской комиссии по правам человека за высказывания ксенофобского характера в адрес граждан Армении.

Отметим, что, по мнению Зограбян, под предлогом таких обвинений с ней хочет расправиться «авторитарная хунта» Пашиняна, который натравил на нее «соросовских» депутатов. Депутат подчеркнула, что сам премьер-министр не раз и не два выражал ненависть и презрение к окружающим, стоит вспомнить хотя бы высказывания в адрес священников. Когда Пашинян заявлял, что священники, выступающие против устоев государства, будут поставлены на колени, «в прямом и переносном смысле».

Minval.az