Мировому сообществу не удалось сплотиться перед пандемией COVID-19 из-за неготовности Запада во главе с США наладить равноправное сотрудничество с международными игроками.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, наличие общих проблем, включая непрекращающуюся эпидемию COVID-19, пока не привело к сплочению международного сообщества в целях их эффективного купирования», — заявил Лавров.

По его оценке, основная причина этого «заключается в неготовности ряда государств исторического Запада во главе с США наладить конструктивное равноправное сотрудничество с остальными международными игроками».

«Западные коллеги продолжали активно использовать широкий набор нелегитимных инструментов – от силового давления до информационных войн. Ими были проигнорированы призывы Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара ООН по правам человека приостановить – в свете чрезвычайной гуманитарной ситуации в мире – односторонние санкции в части поставок медикаментов, оборудования и продовольствия, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Не была услышана и инициатива президента Владимира Путина о введении в международной торговле «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций», — отметил Лавров.

Minval.az