Он отметил, что в сентябре во время визита в Тбилиси министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялось обсуждение в данном направлении, ему были представлены новые карты.
Дата: 2020/12/29 15:10
Раздел: Бывший СССР
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