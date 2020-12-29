«Комиссия по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской государственной границы продолжит свою работу в обновленном составе, как только пандемия позволит это», сказал журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он отметил, что в сентябре во время визита в Тбилиси министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялось обсуждение в данном направлении, ему были представлены новые карты.

Minval.az