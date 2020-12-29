Автор песни «Владимир Путин — молодец!» Олег Лихачёв обратился в СК РФ с просьбой провести доследственную проверку в отношении рэпера Моргенштерна и музыканта Егор Крида. По словам создателя композиции, исполнители незаконно использовали трек в коммерческих целях без его согласия. Лихачёв потребовал привлечь виновных лиц к ответственности и получить компенсацию за ущерб.

Аналогичные претензии появились и к телеведущему Владимиру Соловьёву. По мнению автора песни, журналист неправомерно использовал песню «Владимир Путин — молодец!» в эфире радиостанции «Вести FM» во время беседы с гостем. Однако никаких соответствующих соглашений, как в случае с Моргенштерном и Кридом, у него с Лихачёвым заключено не было. Истец считает, что Соловьёв таким образом пытался привлечь аудиторию.

Мы считаем, что права Лихачёва О.Э. были нарушены со стороны ВГТРК тем, что в ходе диалога с гостем радиостанции «Вести FM» Владимиром Соловьёвым была незаконно использована музыкальная композиция «Владимир Путин — молодец!». Данное музыкальное произведение является результатом интеллектуальной деятельности и создано исключительно творческим трудом самого Лихачёва О.Э. Охрана данного произведения, а также исключительные права на него возникают с момента создания указанного произведения, — заявил управляющий партнёр адвокатского бюро Алима Бишенова.

Кроме того, Лихачёв удивлён недоброжелательными комментариями Соловьёва в свой адрес и потребовал привлечь к ответу журналиста, так как последнему «слишком много дозволено».

Minval.az