По случаю Рождества посольство Азербайджана в Колумбии при организационной поддержке колумбийского фонда Acoexar раздало подарки нуждающимся жителям района Сан-Рафаэль в столице страны Боготе, передает Репорт.

Выступивший на мероприятии по случаю вручения подарков первый секретарь посольства Азербайджана Эльнур Искендеров, предварительно поздравив участников с Рождеством и наступающим Новым годом, рассказал о традиционных дружеских отношениях между двумя странами.

Азербайджанский дипломат также проинформировал участников об Азербайджане, отметив, что, несмотря на выдавшийся тяжелым 2020 год, этот год останется в памяти азербайджанского народа как год большой победы в связи с освобождением земель, оккупированных армянами на протяжении почти 30 лет.

Участники мероприятия выразили глубокую признательность Правительству Азербайджана и высоко оценили оказанное им внимание.

Minval.az