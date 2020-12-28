Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда уделяли особое внимание и заботу семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и членам их семей.

Лечение военнослужащих, участвовавших и получивших ранения в войне, начавшейся 27 сентября и продолжавшейся 44 дня, а также восстановление их здоровья, всегда находятся в центре внимания.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев и исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления Министерства обороны полковник Эльхан Ибрагимов встретились с ранеными в Отечественной войне военнослужащими, продолжающими лечение в Санаторно-курортном реабилитационном центре в поселке Бузовна.

Сначала гости в вестибюле центра возложили венок к уголку, посвященному общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, и воздали дань уважения его памяти.

Затем они поинтересовались лечением военнослужащих в реабилитационном центре и созданными здесь условиями.

А. Алиев и Э. Ибрагимов, рассказав о внимании и заботе, проявленных президентом и Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым о семьях шехидов и наших гази, а также о значимости нашей победы в Отечественной войне, пожелали раненым военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в свои семьи и на места службы.

В завершение были вручены подарки раненым военнослужащим, находящимся на лечении в центре.





Minval.az