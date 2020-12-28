Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого 30-километрового участка — между поселками Яшма и Гилязи Хызинского района — новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, являющейся составной частью международного транспортного коридора «Север-Юг».

Новая дорога протяженностью 150 километров имеет 4 полосы движения.

В настоящее время завершается строительство новой магистрали на участке между селом Гяндоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района. Данная магистральная автодорога, которая прокладывается по новому направлению, короче прежней на 13 километров. Строительство остальных участков дороги планируется завершить во второй половине следующего года. На новую автомагистраль можно выехать по дорожным развязкам через Сиязаньский и Шабранский районы, а также территорию, пересекающуюся с автодорогой Губа-Хачмаз. Плата за использование новой магистральной автодороги будет различной за каждый километр для грузовых и легковых автомобилей. Строительство данной дороги еще больше повысит эффективность международного транспортного коридора «Север-Юг», обладающего стратегическим значением с точки зрения международного транспортного сотрудничества. Строительство дороги послужит дальнейшему расширению экономического сотрудничества Азербайджана со странами, участвующими в проекте. Кроме того, прокладка новой автодороги, наряду с дальнейшим улучшением транспортных услуг, придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, сыграет основную роль в грузо- и пассажироперевозках по коридору.

Minval.az